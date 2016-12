Emailgate, l'amministrazione Trump non perseguirà la Clinton

L'amministrazione Trump non perseguirà Hillary Clinton per la vicenda delle email. Lo afferma in un'intervista alla Mnbsbc l'attuale portavoce del presidente eletto, Kellyanne Conway. Durante la campagna elettorale per le presidenziali Usa, il tycoon aveva ribadito in più occasioni che l'ex segretario di Stato sarebbe dovuto finire in carcere per lo scandalo email.