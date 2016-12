Elezioni in Turchia, Erdogan in testa In Parlamento anche il partito filocurdo

Il partito Akp del presidente Erdogan , secondo i risultati parziali quando è stato scrutinato il 99% dei seggi, avrebbe ottenuto il 49,3% dei voti (conquistando la maggioranza assoluta in Parlamento) alle elezioni in Turchia . Il partito filo-curdo Hdp sarebbe al 10,4%, superando la soglia di sbarramento, mentre il partito socialdemocratico Chp avrebbe il 25,4% dei voti e i nazionalisti del Mhp il 12%. Altissima l'affluenza alle urne: l'87,2%.

Tutti i partiti di opposizione a Erdogan farebbero quindi registrare un calo. L'obiettivo dichiarato di Erdogan è non solo ottenere la maggioranza assoluta per il suo partito, ma anche cambiare la costituzione turca in senso presidenzialista.



Il parlamento turco è composto da 550 seggi: per formare un governo ne occorrono almeno 276, mentre con la maggioranza qualificata dei 2/3 (367 seggi) è possibile cambiare la Costituzione. Tuttavia, se una riforma costituzionale viene votata da almeno 330 parlamentari può successivamente essere approvata attraverso un referendum popolare.



Scontri tra polizia e curdi - Scontri tra polizia e manifestanti curdi si sono registrati a Diyarbakir, principale città curda del sud-est della Turchia, dopo i primi risultati del voto di oggi che indicano il trionfo di Erdogan. I media locali parlando di incendi e barricate nelle strade, dove la polizia avrebbe sparato gas lacrimogeni.