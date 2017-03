Elezioni in Olanda: vincono i liberali di Rutte, respinti i populisti di Wilders

Wilders non sfonda, lʼOlanda ferma il populismo 1 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 2 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 3 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 4 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 5 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 6 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 7 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 8 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 9 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 10 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 11 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 12 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 13 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 14 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 15 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 16 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo 17 di 17 Ansa Ansa Wilders non sfonda, l'Olanda ferma il populismo leggi dopo slideshow ingrandisci

Forte l' avanzata dei Verdi, mentre per la prima volta entra in un parlamento europeo un partito antirazzista, il Denk.



Rutte: "L'Olanda ha detto no al populismo" - "E' una serata importante per tutta l'Europa: l'Olanda dopo la Brexit e le elezioni americane ha detto no al populismo". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte.



Wilders: "Rutte non si è ancora liberato di me" - "Mark Rutte non si è ancora liberato di me": Questo il primo commento (via Twitter) del leader del Partito per la Libertà olandese, Geert Wilders, il quale ha espresso la volontà di partecipare al governo. "Se fosse possibile vorrei governare, ma se non funzionerà sosterremo il governo laddove necessario, sui temi che ci sono più cari", ha detto alla stampa olandese. I negoziati per la formazione del futuro esecutivo, che avrà bisogno di una vasta alleanza di partiti per raggiungere la maggioranza, si preannunciano piuttosto lunghi ed elaborati.



Gentiloni: stop destra anti-Ue, rilanciamo Unione - "No Nexit. La destra anti Ue ha perso le elezioni in Olanda. Impegno comune per cambiare e rilanciare l'Unione". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, commentando il risultato delle elezioni in Olanda dove è stata scongiurata un'ascesa dei populisti islamofobi e anti-Ue di Geert Wilders.



Al risultato, che dimostra che la diga europea può tenere davanti allo tsunami del populismo nato dalla Brexit, si è arrivati con una campagna elettorale dominata dall'agenda di Wilders.



Per tentare l'assalto al governo ha presentato un programma di una sola pagina ("L'Olanda è la nostra terra") e 12 punti: bando del Corano, chiusura delle moschee, chiusura delle frontiere, dei centri di asilo, uscita dalla Ue (quindi anche dall'euro), oltre a misure acchiappa-voti come la riduzione degli affitti e l'eliminazione degli eccessi della sanità pubblica.



Wilders rimontato nell'ultimo mese - Dato per primo partito nei sondaggi, nell'ultimo mese è stato rimontato e ampiamente superato dal Vvd del premier uscente. Ad uscire con le ossa rotte nello scontro tra il centrodestra europeista e il populismo di Wilders è stato comunque il Labour, il partito socialdemocratico del primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e del presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem che aveva fatto coalizione a due con Rutte nel governo uscente che ha risanato l'economia del paese.



Gli altri "vincitori" - Vincitori alternativi: i Verdi del GroenLink portati da Jesse Klaver al record. E la sinistra premiata dagli islamici che hanno paura di essere cacciati.



Lo scontro con la Turchia - A mettere il turbo alla rimonta del premier uscente, lo scontro con la Turchia nell'ultimo weekend di campagna. Rutte ha potuto vestire i panni del grande statista nella ferma ma misurata reazione alle furibonde accuse del presidente Recep Tayyip Erdogan che, dopo aver dato della "nazista" alla Germania della Merkel, ha accusato l'Olanda di essere stata responsabile del massacro di Srebrenica.



Già prima che cominciasse la fase finale della campagna elettorale, tutti i partiti principali hanno sterilizzato Wilders, escludendo di poter fare coalizioni di governo col Pvv (che invece per i primi due anni dell'ultima legislatura aveva dato 'l'appoggio esterno' a Rutte).