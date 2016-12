Elezioni in Grecia, Alexis Tsipras vince ancora: a Syriza vanno 145 seggi

L'affluenza ai seggi è calata notevolmente (e su questo pesa la disillusione palpabile di molti per le promesse mancate, anzi, rimangiate, da Tsipras): si è attestata infatti al 56,55%. In un solo colpo, il leader della sinistra, che dopo le sue dimissioni ad agosto aveva visto i suoi consensi sgretolarsi nei sondaggi, ha dunque respinto l'assalto dei conservatori di Nea Dimokratia (che si fermano al 28,09%), ha visto i suoi ex compagni "ribelli" di partito di Unità Popolare fallire nel loro intento di entrare in Parlamento, ed ora si prepara a governare di nuovo la Grecia, con la promessa di mitigare l'austerità contenuta del memorandum per le classi meno abbienti e tenere i riflettori accesi sulla madre di tutte le sue battaglie: la rinegoziazione del debito greco.



Tsipras: "Lottiamo per un nuovo domani" - "E' un mandato di quattro anni", una vittoria che dedico "a coloro che lottano per un altro domani" in Grecia. Lo ha detto Alexis Tsipras in piazza Klathmonos, ad Atene, dopo la vittoria alle urne. "Syriza ha mostrato di essere troppo dura per morire - ha aggiunto - anche se era stata presa di mira da tanti. Abbiamo molte difficoltà davanti, ma anche una base solida e prospettive".



Alba Dorata si conferma terzo partito - Diventano dunque inutili le sirene dei piccoli partiti socialdemocratici Pasok e Potami che speravano di essere decisivi per una nuova maggioranza. Unica macchia sulla gioia della sinistra di Syriza, l'ennesimo exploit dei neonazisti di Alba Dorata (soprattutto tra i disoccupati), che arrivano al 6,9%.



Nuova democrazia si congratula con Syriza - Il leader di Nuova Democrazia si è congratulato con il leader di Syriza, per la sua vittoria alle elezioni politiche greche. Lo scrivono i media greci online. "Congratulazioni ad Alexis Tsipras - ha detto Vangelis Meimarakis - Ora può fare il governo che crede. Io voglio ringraziare chi ha lavorato con noi in queste elezioni. Pensavano fossimo finiti, invece siamo ancora qui, e forti".



Ecco i risultati finali a scrutinio concluso:

Syriza 35,47 % (145 seggi)

Nea Dimokratia 28,09 % (75)

Alba Dorata 6,99 % (18)

Pasok 6,28 % (17)

KKE 5,55 % (15)

Potami 4,09 % (11)

Greci Indipendenti 3,69 % (10)

Unione centristi 3,43 % (9)