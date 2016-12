Egyptair, tutti gli allarmi sul volo MS804 e l'ipotesi del meteorite

Simon Hradecky, austriaco ed esperto di sicurezza aerea, è il gestore del sito The Aviation Herald. E' ritenuto una fonte attendibile e ovviamente non ha preso posizione su quanto accaduto ma ha analizzato i dati in suo possesso. E gli elementi chiave sono i segnali automatici di errore che l'Airbus ha inviato negli ultimi minuti prima di sparire dai radar.



Questi i segnali arrivati dal sistema Aircraft Communications Addressing and Reporting (ACARS):



ora 00:26Z 3044 Sistema antighiaccio Finestrino Destro Cabina

ora 00:26Z 561200 Sensore Finestrino aperto

ora 00:26Z 2600 Fumo nella toilette

ora 00:27Z 2600 Fumo in Cabina

ora 00:28Z 561100 Sensore Finestrino Destro

ora 00:29Z 2200 Pilota automatico in avaria



L'ipotesi del meteorite - Del fumo in cabina si era già parlato e le autorità hanno confermato la notizia. Come non c'è nemmeno notizia di una rivendicazione da parte di qualche sigla terroristica. E allora? Ecco che dalla rete gli esperti cominciano ad avanzare un'ipotesi, molto remota va detto, ma che spiegherebbe molti misteri: quella del meteorite.



Se un piccolo asteroide, anche della grandezza di una pallina da golf e quindi non rilevabile dai radar, avesse colpito la cabina di pilotaggio probabilmente avrebbe causato immediati danni tecnici da rendere il velivolo inutilizzabile.



Il fumo in cabina potrebbe essere stato causato da un principio di incendio. E allo stesso modo la depressurizzazione o addirittura l'impatto diretto potrebbe aver causato la morte immediata dei piloti. E quindi ecco spiegato perché non c'è stato nessuna richiesta d'aiuto. La torre di controllo greca che stava monitorando il volo Egyptair MS804 dice di aver notato strane traiettorie e di aver provato a contattare l'equipaggio ma senza risposta. Una ipotesi che rimarrà tale almeno fino a quando non sarà ritrovata la scatola nera.