Egitto, Regeni forse vittima di gruppi paramilitari. Gentiloni: verità lontana

Sarebbe opera di gruppi paramilitari, l'arresto e il pestaggio mortale di Giulio Regeni, il ricercatore italiano trovato senza vita in un fosso nella zona desertica tra Il Cairo e Alessandria, nudo dalla cintola in giù. Il giovane sarebbe stato fermato durante una manifestazione insieme a centinaia di altri giovani per l'anniversario delle proteste di piazza Tahir. Ed è giallo sui due arresti per l'uccisione dell'italiano.