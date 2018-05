Egitto, presidente Sisi concede la grazia a 332 carcerati

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha concesso la grazia a 332 detenuti. Lo riporta Arab News. Si tratta soprattutto di giovani condannati per aver partecipato a proteste considerate illegali o per aver violato la legge sulle manifestazioni non autorizzate. In questo modo potranno celebrare con le loro famiglie il "Sohour" il pasto che, durante il mese sacro del Ramadan, si compie prima dell'alba.