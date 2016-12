"Distruggeremo le piramidi in Egitto". È la nuova minaccia diffusa attraverso un filmato pubblicato in Rete da un gruppo di miliziani dell'Isis. Nelle immagini viene mostrata la demolizione con l'esplosivo del tempio babilonese di Nabu, in Iraq, risalente a 2.500 anni fa. Nel video compare anche la grande piramide di Giza, vicino al Cairo.