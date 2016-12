Egitto, aereo russo caduto: un video in rete mostra la coda in fiamme

Questa la rivendicazione dell'Isis: "I soldati del Califfato sono riusciti a far cadere l'aereo russo sopra la provincia (Willayat) del Sinai - si legge - A bordo c'erano più di 220 passeggeri russi che sono tutti morti, per grazia a Dio. Imparino i russi e chi si scontra con voi, che non esiste alcun luogo sicuro nella terra dei musulmani, né sulla terra né sul cielo e che ci sono decine di vittime nella terra del Levante per i vostri bombardamenti, che saranno la causa delle vostre disgrazie future. Noi vi uccideremo, come voi ci uccidete. Allah è sovrano, ma la maggior parte della gente non capisce".