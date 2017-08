Ecco le immagini del pestaggio che ha ucciso Niccolò

Queste sono le immagini del pestaggio che ha ucciso Niccolò Ciatti in una discoteca nella località turistica di Lloret de Mar, in Spagna. Noi abbiamo scelto di non pubblicare il momento in cui il giovane già colpito ripetutamente si prende un calcio in faccia che lo tramortisce per stramazzare a terra. Non lo abbiamo pubblicato perché sono immagini molto crude, troppo, e perché abbiamo pensato alla famiglia di Niccolò non volendo aggiungere allo strazio della sua morte anche quello di vedersela sullo schermo di un pc o di un telefono.

Allora si potrebbe chiedere perché pubblicarle "tagliate". Perché c'è un dovere di informare ma anche e soprattutto perché la scena consente comunque di notare come nessuno sia intervenuto per sedare la brutale aggressione. Intorno a Niccolò e ai suoi assassini ci sono decine e decine di persone. Il numero in teoria farebbe la forza ma nessuno ha mosso un dito. Queste immagini interrogano, ci interrogano, su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e su quello che noi tutti potremmo fare affinché ciò che è sbagliato non accada.