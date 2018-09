Eʼ giallo sulla modella australiana trovata morta su uno yacht in Grecia

Sinead McNamara , modella australiana di 20 anni , è stata trovata priva di sensi a Cefalonia , in Grecia, a bordo dello yacht del miliardario messicano Alberto Bailleres. E' deceduta durante il tragitto in ospedale . La giovane lavorava da 4 mesi sull'imbarcazione come membro dell'equipaggio e sarebbe stata trovata "impiccata alle corde della barca". Non aveva mai dato segnali di malessere. Ora è giallo sulla sua morte. Sarà l'autopsia a stabilirne le cause.

La giovane, originaria di Port Macquarie, città costiera del Nuovo Galles del Sud, lavorava sull'imbarcazione di 92 metri del magnate che possiede la seconda società mineraria del Messico e la cui ricchezza sfiora i 10 miliardi di dollari.



Secondo quanto riportato da alcuni media la 20enne è stata ritrovata "impiccata alle corde" dello stesso yacht. Lo riporta il Times. Gli inquirenti dunque non escludono l'ipotesi di suicidio, ma sui social la 20enne sembrava un inno alla vita e non aveva mai dato segnali di malessere. "Vivere e lavorare su una barca, vedere tutto ciò che il mondo ha da offrire. Sì, penso di averlo vissuto abbastanza bene", scriveva. Inoltre era il suo ultimo giorno di lavoro e sarebbe presto partita per una vacanza con la madre e la sorella.



E' stato il fratello della modella, che contava oltre 15mila follower su Instagram, a dare il triste annuncio sul social network con un breve messaggio: "Ho purtroppo ricevuto la peggior notizia della mia vita, Sinead è scomparsa". Numerosi fan hanno scritto sull'account della modella messaggi d'amore e di condoglianze. Tra questi anche il suo amico Alex Hayes, youtuber molto popolare in Australia: "La vita è così preziosa ed è andata via troppo presto. Eri una persona speciale. Amerò tutti i nostri ricordi. Riposa in pace, anima bella".