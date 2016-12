Urla, confusione e gente in fuga: sono le immagini registrate da un passeggero del Boeing 777 con a bordo 282 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, atterrato senza il carrello sulla pista di Dubai. Tutti in salvo gli occupanti del velivolo, ma i momenti concitati appena si sono aperti i portelloni per la fuga fanno capire il panico che si è vissuto a bordo in quei minuti.