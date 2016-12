22 gennaio 2015 Donetsk, l'esercito ucraino lascia l'aeroporto ma in città piovono bombe: strage L'annuncio su Fb da parte del battaglione Azov. E' il primo passo successivo all'accordo raggiunto ieri sera tra Mosca e Kiev sul ritiro delle armi pesanti. In mattinata colpi di mortaio a una fermata del tram: 13 morti Tweet google 0 Invia ad un amico

11:28 - Kiev abbandona ai ribelli l'aeroporto di Donetsk, ormai distrutto ma dall'alto valore simbolico nel conflitto tra l'esercito governativo e i separatisti filorussi: lo ha annunciato il battaglione di volontari filogovernativi Azov su Facebook, come riferisce l'agenzia ucraina Unian. Poco dopo però è giunta la notizia di un attacco a una fermata del tram che ha causato 13 morti. Secondo ribelli e russi sarebbe stato compiuto con colpi di mortaio.

Attacco a una fermata del tram - Almeno tredici persone sono morte e decine sono rimaste ferite in seguito ad una serie di presunti colpi di mortaio che hanno centrato la fermata di un tram nel quartiere Leninski di Donetsk, roccaforte dei separatisti filorussi. Lo riferiscono i media russi e quelli dei ribelli. Secondo i testimoni oculari citati dall'agenzia dei ribelli 'Dan-news Info', la fermata sarebbe stata colpita da cinque colpi di mortaio mentre stava passando un tram e un filobus, che ha preso fuoco, insieme ad un'auto di passaggio. Secondo un rappresentante del ministero della difesa dell'autoproclamata repubblica di Donetesk, Eduard Basurin, ci sono nove morti e nove feriti. La tv Rossia 24 mostra un bus distrutto da un ordigno, cadaveri alla fermata e dentro lo stesso bus.



La ritirata dall'aeroporto - "I militari che difendevano l'aeroporto di Donetsk sono stati costretti a lasciare quello che ancora un anno fa era un magnifico aeroporto moderno", riferisce Unian citando la pagina Facebook. "L'epopea della difesa eroica dell'aeroporto - prosegue - è durata 242 giorni, cioè più della difesa di Stalingrado e di Mosca durante la seconda guerra mondiale". "Speriamo che passerà qualche tempo e che la bandiera nazionale ucraina sarà di nuovo issata sull'aeroporto", aggiunge. Vladislav Seleznyov, portavoce militare ucraino, conferma il ritiro delle truppe: "E' stata presa la decisione di lasciare il territorio del terminal e di spostarsi su nuove posizioni".



Kiev: aeroporto Donetsk 6 soldati morti e 16 feriti - Nelle ultime 24 ore sei militari ucraini sono rimasti uccisi nei combattimenti per l'aeroporto di Donetsk, mentre altri 16 sono stati feriti e fatti prigionieri. Altri 20 sono riusciti ad abbandonare il terminal. Lo riferisce il ministero della difesa ucraino, citato da Interfax.



Accordo Kiev-Mosca per il ritiro delle armi pesanti - L'accordo raggiunto tra Ucraina e Russia prevede che sia le forze di Kiev sia i ribelli filorussi ritirino gli armamenti pesanti delle zone di conflitto nell'est ucraino. L'annuncio è stato fatto dal ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter Steimeier, dopo un incontro in "formato Normandia" con i colleghi di Mosca, Kiev e Parigi.