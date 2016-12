16 giugno 2015 Donald Trump: "Mi candido, c'è bisogno di un leader, Obama è solo una cheerleader" "L'America ha bisogno di un vero leader, di un leader forte. Io userò solo i miei soldi, su di me i lobbisti non avranno influenza", ha detto il miliardario Tweet google 0 Invia ad un amico

18:22 - "L'America non vince più, non è più capace di vincere": con queste parole il miliardario Donald Trump ha annunciato, davanti ai fan riunitisi alla Trump Tower di Manhattan, la sua candidatura per la corsa alla Casa Bianca, nelle fila dei repubblicani. "L'America ha bisogno di un vero leader, di un leader forte. Barack Obama non è un leader, è un cheerleader", ha quindi aggiunto Trump.

"Userò solo i miei soldi, lobbisti non mi influenzeranno" - "Non ho bisogno dei soldi di nessuno, non userò i soldi dei lobbisti. Userò i miei. Io sono molto ricco, sono davvero ricco", ha detto Trump. "I lobbisti - ha aggiunto - hanno zero possibilità di convincermi o influenzarmi".



"Riporterò negli Usa i posti di lavoro" - "Ripoterò i nostri posti di lavoro da Cina e Messico. Riporterò in America i nostri soldi": ha quindi aggiunto Trump nel discorso con cui ha annunciato la candidatura. Nel suo intervento il miliardario si è scagliato contro i politici, proponendo invece il suo piglio da imprenditore di successo: "Sono molto orgoglioso del mio successo", ha detto.