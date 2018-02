Disgelo Coree, il Nord invita il presidente del Sud a Pyongyang

Proprio durante l'incontro avuto alla Blue House con la delegazione del Nord di cui fa parte Kim Yo-jng, sorella del leader Kim Jong-un, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha sollecitato il Nord a un "impegno attivo alla ripresa del dialogo con gli Usa".



Dal canto suo Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano, ha affidato al presidente Moon Jae-in una missiva del fratello. In fase di consegna della lettera, "che esprimeva l'auspicio di migliorare i rapporti Nord-Sud, l'inviata speciale Kim Yo-jong ha riferito il messaggio orale del presidente Kim Jong-un (in base alla carica a capo della commissione Affari di Stato, ndr), di invito al Nord nella data a lui più conveniente, aggiungendo che lui desidera di vederlo il più presto possibile", ha riferito il portavoce di Moon, Kim Eui-kyeom.



Coree, tifo congiunto alle Olimpiadi - Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, e il capo di stato della Corea del Nord, Kim Yong Nam, assisteranno insieme alla prima partita della nazionale coreana unificata di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici invernali. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.



Il presidente Moon e il suo omologo nordcoreano, la cui funzione è soprattutto protocollare, tiferanno per la loro squadra in occasione del match che si disputera' in serata a Gangneung contro la Svizzera. Lo ha scritto sempre l'agenzia, citando la Casa Blu, la presidenza sudcoreana.