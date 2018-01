Direttore Ema: "L'Olanda propone soluzione non ottimale" | Governo italiano pronto al ricorso

L'EMA dovrà essere operativa ad Amsterdam dal primo giorno della Brexit, cioè il 30 marzo 2019, ma "il palazzo finale non sarà pronto per allora e quindi dovremo andare in una sede temporanea nella città", spiega Rasi. "Questo doppio trasferimento ci costringerà a investire più risorse, e prolungherà il 'piano di continuità', ovvero impiegheremo di più per tornare alle operazioni normali", ha aggiunto.



Governo italiano pronto al ricorso - Alla luce di quanto sta emergendo sull'assegnazione ad Amsterdam della sede Ema, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il governo intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso la commissione europea e le istituzioni comunitarie competenti affinchè, anche a seguito di quanto dichiarato dal direttore dell'Agenzia, venga valutata la possibile riconsiderazione della decisione che vide Milano battuta al sorteggio finale.



La sede non è pronta - Nelle ultime settimane l'EMA ha discusso con le autorità olandesi sulla selezione del palazzo temporaneo, bocciando le proposte iniziali. Gli olandesi hanno quindi dovuto cercare un'altra soluzione: "Questo ha richiesto più del previsto, ma sono felice che ora abbiamo la soluzione. Ma non è quella ottimale", chiarisce Rasi. Perché "abbiamo solo metà dello spazio rispetto ai locali di Londra". Dove "almeno" si riuscirà a far svolgere i meeting scientifici, una soluzione "meno dannosa al lavoro". Rasi ha ricordato che il principale problema è la tempistica "stringente" con cui devono misurarsi tutti: il 1 gennaio 2019 "abbiamo bisogno di un palazzo pienamente operativo per spostare il nostro staff gradualmente da Londra ad Amsterdam prima del 30 marzo, il che significa che anche se questi edifici non sono ideali, sono la migliore opzione in base alle attuali costrizioni temporali".



Gozi: "Se Europarlamento non d'accordo si riapre discussione" - "Se il Parlamento Ue non fosse d'accordo con il Consiglio" sulla sede dell'agenzia del farmaco europea, "allora si aprirebbe una discussione fra le due istituzioni come capita in queste occasioni". Lo dice il sottosegretario Sandro Gozi rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles sulla sede dell'Ema. "Noi aspettiamo di vedere quale sarà la presa di posizione del Parlamento Ue che senza dubbio ha un ruolo legislativo evidente e anche un ruolo politico - ha precisato Gozi -. Perché se il Parlamento europeo sollevasse delle questioni rilevanti si aprirebbe una questione politica fra il Consiglio ed il Parlamento".



Sala: in contatto con Gentiloni per iniziative - "Leggo in una nota che, secondo la direzione di Ema, i problemi di Amsterdam ad ospitare la loro nuova sede sono evidenti. Sono in contatto con il Presidente Gentiloni per valutare tutte le possibili iniziative". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Sala sul suo profilo Facebook. "Sono d'accordo con il presidente Maroni confermiamo che Milano è in grado di rispettare la tempistica richiesta, sia per la sede che per tutte le condizioni a latere", ha concluso.