Dazi Usa, Ue: "Qualche settimana per il via alle contromisure"

"Ci vorrà ancora un po' di tempo" per il via libera finale alle contromisure da parte dell'Ue ai dazi imposti dagli Usa. Lo ha specificato il commissario Ue al Commercio, Cecilia Malmstroem, aggiungendo che Bruxelles "non condurrà alcun negoziato con Washington". In base alle regole del Wto (Organizzazione mondiale del commercio), l'Ue può intraprendere azioni di controbilanciamento pari a un valore di 2,8 miliardi di euro.