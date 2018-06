Dazi, anche Ankara prende contromisure a protezionismo Usa

La Turchia risponde al protezionismo Usa con una raffica di dazi per 267 milioni di dollari contro una ventina di prodotti americani per un valore complessivo di 1,8 miliardi di dollari. La misura, che entra in vigore oggi, è stata decisa da Ankara in risposta alla decisione del presidente Donald Trump di colpire l'export di acciaio e alluminio verso gli Usa.