Danimarca, un'inserzione per fermare i migranti: "Non venite da noi"

22:12 - Per fermare il flusso di migranti Copenaghen ha deciso di andare alla fonte. Il governo danese ha infatti deciso di pubblicare un'inserzione su 4 giornali libanesi per chiedere a migranti e agli aspiranti richiedenti asilo di non andare in Danimarca. La misura sarà tradotta in 10 lingue e intende spiegare le nuove misure, sempre più rigide, adottate da Copenhagen in tema di immigrazione.

Il ministro per l'Immigrazione e l'Integrazione, Inger Stojber, ha spiegato il senso dell'iniziativa con un post su Facebook. Il punto è rendere note le misure sempre più dure per scoraggiare molti a partire. Soprattutto l'inserzione si riferisce alle nuove regole sul ricongiungimento familiare, che non sarà consentito ai titolari di permesso di soggiorno temporaneo per almeno un anno. A queste si aggiungono il taglio del 50% dei sussidi per i profughi ospirati in Danimarca e le limitazioni sull'ottenimento del permesso di soggiorno. La scelta di pubblicare il messaggio sui giornali libanesi è dovuta al fatto che è lì che si trova la maggior parte dei rifugiati in fuga dalla guerra siriana. Dati ufficiali parlano oltre un milione e duecentomila persone. Migrante avvisato...