Dallas, spari sugli agenti: 5 morti. "Un solo cecchino": è un ex soldato che "voleva uccidere i bianchi"

Killer ucciso da robot bomba della polizia - Dopo la strage, Johnson si era barricato in un garage: dopo ore di negoziati senza esito, la polizia ha deciso di usare per la prima volta un robot killer, armato di bomba, che esplodendo l'ha ucciso.



A sparare un solo cecchino - I contorni dell'accaduto sono stati per lunghe ore poco chiari: in un primo momento si era infatti parlato di più cecchini in azione, appostati su vari edifici di Dallas. Le indagini portate avanti alla polizia della città texana hanno infine appurato la presenza di un solo killer, Micah X. Johnson, 25 anni, nero, incensurato, riservista dell'esercito che ha servito in Afghanistan e dove avrebbe ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una medaglia per la lotta al terrorismo. Secondo indiscrezioni, Johnson simpatizzava per i Black Panther, il movimento militante nero contro la brutalità della polizia e il razzismo.



Fucili e materiale per costruire bombe nella casa del killer - Il 25enne abitava con la madre: nella casa la polizia ha trovato materiale per costruire bombe, munizioni, fucili e giubbotti antiproiettile. Le indagini intanto proseguono: finora, per ricostruire la dinamica esatta di quanto avvenuto, sono stati sentiti circa 200 agenti.



Killer "turbato" da sparatorie in Minnesota e Louisiana - "Era turbato dalle recenti sparatorie" in Minnesota e Louisiana, ha spiegato, ipotizzando un possibile movente dell'accaduto, David Brown, il capo della polizia di Dallas. "Diceva di voler uccidere i bianchi, soprattutto gli agenti bianchi".