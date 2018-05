Corteo anti Macron a Parigi, incendiato un furgone di giornalisti | Un poliziotto ferito

Parigi, in 160mila sfilano contro Macron Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lancio di oggetti, ferito un poliziotto - Mentre il gruppo di dimostranti incappucciati stava prendendo d'assalto il furgone, un gendarme è stato visto crollare a terra colpito dal lancio di un oggetto. L'agente è stato subito circondato dai colleghi. Ferito in modo grave, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso ma non è in pericolo di vita. Otto, finora, i fermi. Gli agenti intervenuti hanno lanciato gas lacrimogeni. La prefettura, ha riferito Le Monde, ha aperto un'indagine e userà i filmati di videosorveglianza per tentare di individuare i responsabili del danneggiamento dell'auto. Intanto, sono stati quattro i fermati tra i dimostranti, tutti per possesso di armi vietate, tra cui coltelli e un martello. Le autorità avevano dispiegato 2mila agenti in città, nel timore di violenze sulla scia di quelle del primo maggio.



Prima della manifestazione erano state fermate, durante i controlli preventivi, 4 persone che avevano armi improprie, coltelli, bombolette spray. Il corteo è stato diviso in quattro parti, ognuna separata dall'altra da un carro allegorico con tre "versioni" ironiche di Macron: Macron-Giove, Macron-Dracula e Macron-Napoleone, più un carro dedicato alla "Resistenza" contro le riforme del presidente, eletto un anno fa.