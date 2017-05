Corea del Sud, il nuovo presidente è il candidato di centrosinistra Moon Jae-in

Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 1 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 2 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in Moon Jae-in con la moglie 3 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 4 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 5 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 6 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 7 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 8 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 9 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 10 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 11 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 12 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 13 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 14 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 15 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 16 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 17 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 18 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 19 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 20 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 21 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in 22 di 22 Ansa Ansa Elezioni in Corea del Sud, il nuovo presidente è Moon Jae-in leggi dopo slideshow ingrandisci

Delude il centrista Ahn Cheol-soo, terzo con il 21,5%. Moon, 64 anni, è un ex avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani ed ex capo di gabinetto del governo di Roh Moo-hyun. Moon dovrà succedere alla decaduta Park Geun-hye, attualmente in carcere per il coinvolgimento nello scandalo di corruzione e abuso di potere che ha visto protagonista anche la sua confidente Choi Soon-sil..



Affluenza record - Per la prima volta dal 1997, l'affluenza alle urne ha superato il 77%. Un'alta partecipazione sia in risposta al grave scandalo per corruzione e abuso di potere che ha travolto Park e sia per la introduzione del voto anticipato per coloro che non potevano recarsi in giornata ai seggi. Quest'ultima opzione è stata esercitata da 11 milioni di elettori, pari a poco più del 26% del totale.