Corea del Sud, Corte costituzionale: sì a impeachment presidente Park | Scontri a Seul: 2 morti

Corea del Sud, sale la tensione a Seul: scontri tra polizia e manifestanti I tafferugli sono scoppiati dopo l'impeachment del presidente sudcoreano Park Geun-hye approvato dalla Corte costituzionale Secondo i media di Seul, sarebbero 20mila gli agenti a protezione della sede delle Corte e delle parti più sensibili della capitale. Il Paese tornerà alle urne entro 60 giorni.



Tensione anche al confine Nord - I militari sudcoreani hanno elevato ai massimi livelli la sorveglianza e l'allerta sulla Corea del Nord, a causa di timori di provocazioni mirate dopo la rimozione dalla presidenza di Park Geun-hye.



La "sciamana" della Park - Choi Soon-sil, la "sciamana" e confidente dell'ormai ex presidente sudcoreana, si è "immischiata in affari di Stato". E' una delle motivazioni alla base dell'impeachment accolto dalla Corte costituzionale. Il testo del provvedimento, letto dal presidente della Corte Lee Jung-mi, punta il dito contro "la fuga di molti documenti riservati" da parte di Park e relativi ad affari di Stato. Choi Soon-sil si trova in carcere per l'accusa di aver interferito nelle attività del governo e costretto grandi aziende a versarle ingenti quote di denaro