Corea del Nord, Trump in Giappone: "Nessun dittatore sottovaluti gli Usa" | Pyongyang: "Saremo spietati"

A due giorni dalla visita del numero uno della Casa Bianca a Seul il Rodong Sinmun, organo del Partito dei Lavoratori, accusa il tycoon di irritare "seriamente" Pyongyang. "Trump deve dare retta alle affermazioni di altri esperti statunitensi secondo cui dovrebbe tirarsi fuori dagli affari della penisola coreana".



Secondo fonti diplomatiche, dopo i test balisitici nordcoreani il tycoon si lamentò col governo nipponico per "non aver abbattuto" i missili di Pyongyang che hanno sorvolato il Paese per poi finire nel Pacifico.



Trump, secondo la ricostruzione, chiese spiegazioni a Tokyo sulla mancata reazione, non capacitandosi in particolare del perché "un Paese di guerrieri samurai" non avesse intercettato i missili. In violazione degli obblighi internazionali, la Corea del Nord lanciò due missili balistici il 29 agosto e il 15 settembre che, sorvolando l'isola di Hokkaido, caddero nel Pacifico.



Le forze di autodifesa nipponiche non intervennero perché i vettori non sarebbero caduti sul territorio del Giappone e anche in base ad alcuni aspetti legali e alla difficoltà di centrare il bersaglio per l'altitudine.



Possibile incontro con Putin - Durante il suo tour asiatico, il presidente degli Stati Uniti incontrerà con ogni probabilità il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo ha riferito ai giornalisti lo stesso Trump, a bordo dell'Air Force One, durante il viaggio verso il Giappone.



"Vogliamo l'aiuto di Putin per la risoluzione della crisi geopolitica con la Corea del Nord", ha affermato, preludendo a un colloquio bilaterale con ogni eventualità in Vietnam o nelle Filippine, quando i due leader parteciperanno al vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica (Apec). Il tycoon ha anche annunciato che discuterà della minaccia del regime di Pyongyang con diversi statisti durante la sua visita nel continente asiatico.