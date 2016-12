Corea del Nord, Razzi: "Ministro giustiziato a cannonate? Tutte palle"

Il ministro ucciso a cannonate in Corea del Nord? Tutto falso. Parola del senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, da sempre grande amico di Pyongyang, che smentisce la notizia dell'uccisione del ministro della Difesa Hyon Yong-Chol, reo di essersi appisolato durante una parata. "Mi viene da ridere, sono tutte palle. Ho parlato con l'ambasciatore coreano in Italia che mi ha detto che la storia del ministro ucciso a cannonate è una cazzata".

"Vado in Corea del Nord alla fine del mese - annuncia Razzi a La Zanzara su Radio 24 - e sicuramente incontro il ministro. Vivo. La Corea sta facendo alcuni esperimenti con i sottomarini e allora mettono in giro queste bufale". Secondo Razzi, "le uccisioni di cui parlano sono tutte cazzate, come la storia di quello sbranato dai cani". "Ora il cannone, ma chi cazzo ci crede! La Corea del Nord è un paese serio, sono gente precisa. Se dicono una cosa la fanno. E' l'unica nazione che non è sottomessa a nessuno, dà fastidio", sostiene il senatore di Fi.