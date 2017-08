Corea del Nord, lanciato il primo missile per una testata atomica | Sorvolato lo spazio aereo del Giappone

Le provocazioni del regime di Kim Jong-un vanno avanti e si fanno più aggressive. L'ultimo missile lanciato da Pyonyang martedì alle 6.29 locali (nella notte tra lunedì e martedì in Europa) ha sorvolato il territorio giapponese all'altezza dell'isola di Hokkaido per finire poi nel mar del Giappone. Secondo i media sudcoreani, si tratta del primo missile disegnato per trasportare una testata nuclear e. Riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza Onu .

Abe: "Ogni sforzo per proteggere la popolazione" - "Il missile ha attraversato il nostro spazio aereo", ha dichiarato il premier di Tokyo Shinzo Abe prima di presiedere una riunione di emergenza rassicurando che "sarà fatto ogni sforzo possibile per proteggere la popolazione giapponese". "Il lancio del missile nordcoreano sul territorio giapponese è un atto di un'estrema gravità e costituisce una seria minaccia per la sicurezza dell'intera regione".



Governo nipponico: "Minaccia senza precedenti" - Il capo di gabinetto del governo giapponese Yoshihide Suga ha condannato il lancio del vettore definendo l'evento "una grave minaccia senza precedenti alla sicurezza del Giappone" aggiungendo che il governo di Tokyo continuerà a cooperare con gli Stati Uniti e la Corea del Sud sulla sicurezza militare. Suga ha quindi riferito che non sono stati segnalati danni e che non si ha notizia di oggetti caduti sul territorio nipponico, né risultano incidenti occorsi a navi o alle rotte aeree.



Missile ha viaggiato per 2.700 chilometri - Fonti militari sudcoreane hanno confermato che quello lanciato dai nordcoreani è un missile balistico che ha percorso 2.700 km e raggiunto un'altezza massima di 550 km. Le stesse fonti hanno aggiunto che gli Usa stanno analizzando il lancio insieme alla Corea del Sud. Il missile è caduto nel mar del Giappone, frantumandosi in tre pezzi a 1.180 km dalla città di Cape Erimo.



I lanci nel weekend - Gli ultimi lanci-provocazione del regime di Kim Jong-un risalgono alla notte tra venerdì e sabato scorsi in Europa (sabato mattina in Corea del Nord): tre missili balistici a corto raggio sono stati lanciati nell'arco di 30 minuti: uno è esploso subito mentre gli altri due hanno percorso circa 250 chilometri prima di cadere nel Mar del Giappone.