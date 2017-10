Corea del Nord, l'ex capo degli 007 Usa: "Si rischia una guerra mondiale"

L'ex numero uno dell'intelligence americana, James Clapper, lancia l'allarme sulla Corea del Nord. In un'intervista alla Cnn si è infatti detto preoccupato per lo scoppio di "una possibile guerra mondiale" e ha criticato l'atteggiamento del presidente americano Donald Trump che, a suo dire, "rischia di provocare la goccia che farà traboccare il vaso", generando un'inevitabile reazione da parte del regime di Kim Jong-un.

Pochi giorni fa, Trump era tornato a non escludere l'ipotesi di un conflitto con Pyongyang, dichiarando che gli Stati uniti sono "totalmente pronti" a rispondere alle minacce della Corea del Nord. "Siamo più preparati di quanto voi non crediate", ha assicurato.



Recentemente anche la Cia era intervenuta sulla questione nordcoreana, affermando che il regime di Kim Jong-un "sarà in grado di colpire gli Stati Uniti con un missile balistico armato di testata nucleare nel giro di qualche mese".