Conferenza sul clima, alta tensione a Parigi Lacrimogeni, cariche e 317 fermati

Militanti distruggono gli omaggi alle vittime - Alcuni manifestanti, negli scontri con la polizia, hanno distrutto, tolto di mezzo o anche utilizzato come "proiettili" i tanti omaggi alle vittime degli attacchi del 13 novembre deposti attorno alla statua della Marianne. Molti altri militanti, pacifici, sono invece intervenuti per cercare di rimettere a posto gli oggetti dispersi dagli altri



Manifestanti a volto coperto - Ci sono state anche alcune centinaia di manifestanti che, con il volto coperto, hanno sfidato la polizia, lanciando contro di loro di tutto. Il collettivo che ha organizzato la manifestazione vietata si autodefinisce "Anticop21". Tra gli slogan più ripetuti, "Stato d'emergenza, stato di polizia, non ci togliete il diritto di manifestare".



Blindati in place de la République - Decine di blindati della polizia hanno poi occupato place de la République, dopo aver respinto i manifestanti, e sistemato un cordone per evitare la partenza di cortei. La polizia ha reagito con lacrimogeni al lancio di sassi e bottiglie. Alcuni manifestanti hanno lanciato anche le scarpe lasciate in piazza questa mattina dai dimostranti pacifici.



Catena umana dei dimostranti - Intanto, la catena umana a cui a hanno dato vita i manifestanti ambientalisti nella metropoli si è interrotta davanti al teatro Bataclan, in memoria delle 90 persone uccise lì dai terroristi il 13 novembre. I manifestanti si sono tenuti per mano dalla Republique, ricoperta di scarpe per sottolineare il divieto di fare cortei, lungo tutto il boulevard Voltaire, e fino alla Nation, ininterrottamente per circa tre chilometri.



Hollande: "Scandalosi quegli incidenti" - Il presidente francese Francois Hollande ha definito "scandalosi" gli incidenti avvenuti a Parigi. "La protesta - ha dichiarato - è avvenuta proprio dove c'erano candele, fiori e altri ricordi in memoria delle vittime degli attentati".