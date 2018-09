Commissione Ue: "Migranti irreperibili? Italia poteva trattenerli"

I 50 migranti sbarcati dalla nave Diciotti che risultano irreperibili dopo il trasferimento nel centro di Rocca di Papa (Roma) "potevano essere trattenuti in centri di detenzione per evitarne la fuga". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue per l'Immigrazione, Tove Ernst. "Siamo stati chiari nel sottolineare che, quando serve, la detenzione può essere utilizzata per facilitare l'identificazione dei migranti e per impedire che spariscano", ha aggiunto.