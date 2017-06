Clima, Trump annuncia ritiro da accordo Parigi: "Target irrealistici"

"L'accordo negoziato da Obama impone target non realistici per gli Stati Uniti nella riduzione delle emissioni, lasciando invece a Paesi quali la Cina un lasciapassare per anni". E' quanto si legge nel documento distribuito al Congresso dalla Casa Bianca per spiegare la decisione del presidente Donald Trump di ritirarsi dall'accordo sul clima di Parigi.

"Negozieremo un nuovo accordo sul clima, stop a finanziamento Green Climate Fund dell'Onu" - Donald Trump mantiene quindi la parola data ai suoi elettori e annuncia il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima: "Per mantenere il mio impegno solenne di proteggere i cittadini americani, gli Usa si ritireranno dall'accordo sul clima di Parigi", ha detto infatti il presidente degli Stati Uniti. "Cominceremo a negoziare un nuovo accordo sul clima: vogliamo un accordo che sia giusto. Se ci riusciremo benissimo, altrimenti pazienza", ha quindi aggiunto.



Trump ha inoltre spiegato che "gli Usa smetteranno immediatamente di contribuire al 'Green Climate Fund' delle Nazioni Unite.



Le possibili conseguenze della scelta di Trump - Una svolta quella decisa da Trump che potrebbe avere conseguenze imprevedibili e che potrebbe spingere altri Paesi a seguire la stessa strada e a dire addio a quegli impegni solennemente presi nel 2015 da 195 nazioni per tagliare drasticamente il livello delle emissioni inquinanti.



Merkel, Macron, Gentiloni: "Accordo non è rinegoziabile" - - "L'Accordo di Parigi rimane una pietra angolare della cooperazione tra i nostri Paesi per affrontare efficacemente e tempestivamente i cambiamenti climatici e per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda del 2030. Crediamo fermamente che l'accordo di Parigi non possa essere rinegoziato, in quanto strumento vitale per il nostro pianeta, le società e le economie". Così, in una nota congiunta, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il premier italiano Paolo Gentiloni ed il presidente francese Emmanuel Macron.



Obama: "Sul clima Trump rifiuta il futuro" - "L'amministrazione Trump si sta unendo a una piccola manciata di nazioni che rifiutano il futuro". Così l'ex presidente Barack Obama dopo l'annuncio di Trump.



Tajani: Decisione danneggia pianeta" - "Pacta sunt servanda. E' una questione di fiducia e leadership. Questa decisione danneggerà gli Stati Uniti e il pianeta". E' il commento su Twitter del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.



Ugualmente duro il premier belga Charles Michel che su Twitter ha scritto: "Condanno questo atto brutale contro l'accordo di Parigi di Donald Trump. Leadership significa combattere i cambiamenti climatici insieme, non abbandonare l'impegno".



Ue: "Cercheremo nuove alleanze, Parigi durerà" - "Oggi è un triste giorno, perché un partner chiave volta le spalle alla lotta contro il cambiamento climatico globale. L'Ue è profondamente dispiaciuta per l'unilaterale decisione dell'amministrazione Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi". Così il Commissario europeo per l'energia, Miguel Arias Canete, ha dichiarato in una nota dalla Commissione dopo l'annuncio del presidente Usa, aggiungendo che "continueremo con i nostri partner" e spiegando che la Ue è aperta a "nuove alleanze".