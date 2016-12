Cincinnati, bimbo cade nel recinto di un gorilla: animale abbattuto

Il direttore dello zoo, Thane Maynard, ha spiegato che il piccolo era in "pericolo di vita" e per questo è stata presa la decisione di sopprimere il gorilla. Un tranquillante, ha aggiunto, non avrebbe neutralizzato l'animale immediatamente e questo avrebbe comportato un rischio per il bimbo.



"E' un giorno molto triste per lo zoo", ha detto Maynard, sottolineando che questa e' la prima volta che un animale viene abbattuto in una situazione di emergenza di questo genere. Il piccolo, di cui non è stato reso noto il nome, è stato ricoverato in ospedale con ferite lievi.