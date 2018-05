Cina, uomo armato accoltella studenti: nove morti e dieci feriti

Un 28enne armato di coltello ha ucciso almeno 9 studenti in Cina, ferendone altri 10 all'uscita della scuola, prima di essere arrestato. La strage si è consumata a Mizhi, nella provincia dello Shaanxi; altri 10 studenti sono tuttora ricoverati in ospedale. L'aggressore, ex studente dell'istituto, avrebbe agito per vendetta perché al suo terzo anno di scuola era stato vittima di bullismo.