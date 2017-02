Cina: sedersi al tavolo con la Corea del Nord e trovare soluzione

"Il circolo vizioso di test e sanzioni, test e sanzioni, non è una buona cosa" e va interrotto per evitare danni gravi per tutti. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a proposito dei test nucleari della Corea del Nord. Nel corso della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il ministro di Pechino ha quindi sollecitato una ripresa rapida dei negoziati: "Tutte le parti devono attivarsi per capire come risolvere il problema".