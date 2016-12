Cina, autista eroe sventa un suicidio

Solo qualche istante in più e non ci sarebbe stato nulla da fare. Il salvataggio miracoloso di un autista in Cina sta facendo il giro del mondo: le immagini, catturate dalla CCTv, la più grande rete televisiva cinese, mostrano il conducente del bus fermarsi all'improvviso, scendere dal mezzo e afferrare una donna in procinto di buttarsi giù. Attimi preziosi che gli hanno permesso di salvare una vita: ora sul web quell'uomo è un eroe.