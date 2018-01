Cile, il Papa incontra un gruppo di vittime di preti pedofili: "Vergogna, chiedo perdono"

Negli incontri della giornata, sia quello con le autorità cilene al Palazzo della Moneda sia quello con il clero nella cattedrale di Santiago, papa Bergoglio aveva espresso pubblicamente il suo "dolore", la sua "vergogna" e la richiesta di "perdono" per lo scandalo pedofilia che ha fortemente screditato la Chiesa locale.



Alle domande dei giornalisti, durante un briefing con la stampa a Santiago, Burke non ha fornito ulteriori elementi sull'incontro, né su quante fossero esattamente le vittime di abusi nel piccolo gruppo incontrato dal Papa, né di che sesso fossero, né in quali particolari casi di pedofilia siano state coinvolte. Ha solo specificato che l'incontro è durato circa mezz'ora.



Proteste contro il vescovo di Osorno - Intanto sono continuate le polemiche, e le proteste dei gruppi di vittime, contro la presenza, prima alla messa del Papa al Parco O'Higgins poi all'incontro con i vescovi nella cattedrale di Santiago, del contestato vescovo di Osorno, Juan Barros, di cui parte dei fedeli esige rimozione a causa dei passati legami col sacerdote Fernando Karadima, sospeso a vita dalla Chiesa per i suoi abusi sessuali su minori. Il vescovo Luis Fernando Ramon Perez, ausiliare di Santiago e coordinatore nazionale del viaggio papale, ha però ricordato che Barros è tuttora il vescovo in carica di Osorno, quindi era normale che fosse presente ai previsti appuntamenti del Pontefice.