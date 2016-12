Cile, bimbo "abbandonato" da madre: allattato e curato da un cane

Fonti ufficiali citate dalla stampa locale riferiscono che il bambino era in pessime condizioni igieniche, senza scarpe, seminudo, malnutrito e con malattie della pelle. Mentre il bimbo veniva allattato da una cagna - hanno aggiunto le fonti - la madre di nazionalità peruviana, era in un altro locale dell'edificio, completamente ubriaca.



Il piccolo è stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale Doctor Juan Noe' di Arica e sarà portato in una sede della Corporazione per il Nutrimento Infantile, mentre la madre dovrà presentarsi ad una udienza in cui il magistrato dovrà confermare o sospendere l'ordinanza di allontanamento dal figlio emessa subito dopo l'intervento degli agenti.