La nuova convocazione, al vaglio dell'ufficio di presidenza, prevede un intervento del presidente Carles Puigdemont. Secondo i media locali, "non è presente alcun riferimento al referendum di indipendenza". La consulta di Madrid aveva accolto in poche ore il ricorso contro la prima convocazione della riunione presentato dal Partito socialista catalano (Psc), referente in Catalogna del Psoe spagnolo.



Nonostante la contrarietà di Madrid e del partito socialista catalano impegnato al livello nazionale, mercoledì sera, Puigdemont aveva confermato che la Catalogna procederà con la dichiarazione d'indipendenza, ma aveva chiesto anche una mediazione nella crisi con il governo centrale.



Il premier Rajoy però ha ribadito il suo "no" a qualsiasi tipo di negoziato. L'assemblea catalana è comunque decisa a non fermarsi. Già in una normativa approvata in settembre, pure bocciata dalla Corte costituzionale di Madrid, aveva deciso che se il "sì" avesse vinto nel referendum sarebbe entrata in vigore una legge di transizione di valore superiore ai pronunciamenti di qualsiasi corte spagnola.