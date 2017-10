Catalogna, la Spagna: l'unica risposta possibile a Puigdemont è l'articolo 155 | Indipendentisti: si dichiari la Repubblica

Le due opzioni di Puigdemonti: repubblica o elezioni anticipate - Ma il Govern di Puigdemont è diviso fra proclamazione della repubblica e elezioni anticipate, secondo diversi media. Non è chiara al momento la posizione del vicepresidente Oriol Junqueras, uomo forte del governo. Per questo Puigdemont ha tenuto un vertice di 5 ore nella notte con lo "stato maggiore" indipendentista per esaminare la prossima mossa prima dell'attivazione del commissariamento di Madrid.



Rajoy: "Priorità di Madrid è ripristinare la normalità e legalità" - Una delle priorità del governo spagnolo è ripristinare "la normalità e la legalità" nella regione nordorientale della Catalogna. Lo ha dichiarato il premier Mariano Rajoy parlando al Parlamento, lamentando il fatto che l'unico dialogo finora chiesto Puigdemont ha avuto come obiettivo quello di imporre le sue tesi indipendentiste. Il governo centrale spagnolo, ha aggiunto, mira a evitare ulteriori danni economici alla Catalogna a causa della secessione esercitando un controllo diretto. Oltre mille aziende hanno spostato la propria sede fuori dalla Catalogna per evitare una crisi causata dalla dichiarazione di indipendenza.