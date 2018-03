Caso Skripal, raffica di espulsioni in Ue: via diplomatici russi anche dall'Italia

L'Italia ha deciso "di espellere entro una settimana due funzionari dell'ambasciata russa a Roma" in seguito all'avvelenamento d ell'ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito. Lo ha annunciato la Farnesina sottolineando che la decisione è stata presa "a seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio Ue e in coordinamento con partner europei e alleati Nato". Sono 14 i Paesi Ue (dalla Germania alla Francia) che hanno allontanato i diplomatici.

"Come deciso al vertice Ue della settimana scorsa, in risposta all'attacco di Salisbury, già 14 Stati membri hanno deciso di espellere diplomatici russi". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, spiegando che "altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane".



Usa annunciano espulsione di 60 spie russe - Sul caso Skripal anche gli Usa hanno annunciato la decisione di espellere 60 spie russe. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine che prevede anche la chiusura del consolato di Seattle, che si trova vicino a una base della Marina militare; i funzionari russi dovranno lasciare gli Stati Uniti entro sette giorni. L'amministrazione statunitense sostiene che le 60 spie abbiano approfittato della copertura diplomatica per lavorare negli Stati



Mosca: risposta speculare a espulsioni diplomatici da Paesi Ue - Non si è fatta attendere la reazione di Mosca, che "darà una risposta speculare" all'espulsione di diplomatici russi.