Caso Aquarius, Macron telefona a Conte: "Colloquio cordiale"

Il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron hanno avuto un colloquio telefonico "lungo e cordiale" nella notte. Lo ha riferito il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, aggiungendo: "C'è un tempo per l'emozione e un tempo per il lavoro in cui affrontare temi importanti come la crisi migratoria". A chiamare è stato il capo dell'Eliseo. Per il vicepremier Luigi Di Maio si tratta di "un segnale di disgelo".