Cani troppo rumorosi in una fattoria in Oregon, il giudice: via le corde vocali

E' stato questo l'ultimo atto di una guerra che ha inizio quindici anni fa quando, in località Rouge River, due allevatori decidono di "adottare" i due mastini, cani di grossa taglia, usati in origine per proteggere le pecore dagli animali feroci. Ma la presenza dei due animali diventa insopportabile per chi abita nei paraggi: i cani ululano e abbaiano in continuazione, disturbando le famiglie del circondario a ogni ora del giorno e della notte.



E' il 2004 quando i proprietari dei cani vengono condannati dai magistrati della contea di Jackson a pagare una multa di 400 dollari e a trovare un modo perché i mastini smettano di fare rumore. La loro difesa aveva puntato sul fatto che la loro non fosse una casa ma una fattoria e per questo le regole a cui dovevano sottostare dovevano dunque essere diverse da quelle di una normale abitazione.



Le liti giudiziarie continuano e nel 2005 la multa diventa ben più salata: 238mila dollari. Ora si arriva a una decisione ancora più drastica: il taglio delle corde vocali per ridurre al silenzio gli animali. Ma gli animalisti insorgono e hanno già annunciata battaglia contro gli autori della discussa sentenza.