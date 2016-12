Canada, Airbus A320 fuori pista durante l'atterraggio: 23 persone in ospedale

19:11 - Un aereo della compagnia Air Canada è uscito fuori pista mentre atterrava all'aeroporto di Halifax, in Nova Scotia. Lo riferisce la stessa compagnia su Twitter assicurando che tutti i passeggeri sono stati evacuati. Al momento dell'atterraggio l'aereo è uscito fuori pista e ha urtato un traliccio che ha provocato un black-out all'aeroporto. 23 passeggeri sono state trasportate in ospedale. Non sono in gravi condizioni.