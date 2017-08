Camionista russo viene inghiottito da una nube di locuste

Lungi dall'essere soltanto una piaga biblica, l'invasione delle locuste è un problema serio che il Daghestan, una repubblica della Federazione Russa, sta ancora una volta soffrendo in questi giorni. Incuriosito dalla strana nube grigia in lontananza, un camionista ha filmato la scena solo per scoprire che ad avvicinarsi non era affatto una tempesta di sabbia. La locusta del Marocco, questa la tipologia di insetto, stando ai dati forniti dal Ministero dell'Agricoltura russo sta causando non poche difficoltà: si è resa responsabile finora della distruzione di circa 115 mila ettari di terreni coltivabili. Non è la prima volta che il territorio affronta una simile calamità ma le crescenti temperature portano questi episodi a presentarsi con maggiore frequenza.