21 marzo 2018 18:50 Cambridge Analytica, la talpa: "Dietro cʼera Bannon", class action negli Usa Chris Wylie tira in ballo lʼex stratega della Casa Bianca, mentre Theresa May auspica che si indaghi sul furto di dati di milioni di elettori. Causa collettiva contro Facebook e la società britannica

Scatta la prima class action contro Facebook e Cambridge Analytica negli Stati Uniti, mentre Theresa May ha auspicato che si indaghi sul furto di dati. Si allarga lo scandalo scattato dopo le rivelazioni dell'ex dipendente della società di consulenza britannica, dove il programma di raccolta dati "fu avviato sotto la supervisione di Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump", secondo quanto rivelato dalla "talpa" Chris Wylie, ex di Cambridge Analytica.

Prima class action negli Usa - La prima azione legale collettiva sulla vicenda negli Stati Uniti è stata avanzata presso la corte distrettuale di San Josè, in California, e potrebbe aprire la strada a molte altre cause simili in merito ai danni provocati dalla mancata protezione dei dati personali. Dati raccolti senza alcuna autorizzazione, spiegano i promotori dell'azione legale, e che sono stati utilizzati per avvantaggiare la campagna di Donald



May: "Si indaghi" - Preoccupazione è stata espressa dalla premier britannica Theresa May in merito ai sospetti sull'abuso dei dati. Incalzata nel Question Time dal capogruppo indipendentista scozzese, Ian Blackford, la May ha incoraggiato l'Authority per la tutela dei dati personali a indagare e ha ammonito Fb e Cambridge Analytica a collaborare, mentre ha negato che il suo partito abbia "contratti in essere" di consulenza con Cambridge Analytica.



Il "programma dati" di Bannon - Dall'altro lato dell'oceano Bannon avrebbe cominciato a lavorare al programma di costruire profili dettagliati di milioni di elettori americani tre anni prima di ricevere l'incarico alla Casa Bianca, secondo le segnalazioni di Wylie.