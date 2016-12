Burkina Faso, bambino italiano tra vittime E' il figlio del gestore del Cappuccio Cafè

"Dalla sua immediata attivazione a seguito dell'attacco terroristico nella capitale del Burkina Faso - si legge in una nota - la Farnesina ha effettuato verifiche su circa 100 connazionali che risultavano presenti nella capitale per accertarne l'incolumità e prestare assistenza".



"Le operazioni formali di riconoscimento dei cadaveri potrebbero durare a lungo in considerazione dell'elevato numero di vittime di vari Paesi coinvolti. Esse vengono seguite direttamente dal nostro Console Onorario e da personale dell'Ambasciata in Costa d'Avorio (competente per il Burkina Faso) che hanno assicurato costante assistenza al connazionale e alla sua famiglia fin dai momenti successivi all'evento", conclude la nota.



Un americano tra le vittime - C'è anche un cittadino statunitense, missionario, tra le 29 vittime, di 18 differenti nazionalità, dell'attacco di sabato in Burkina Faso. Hanno inoltre perso la vita, tra gli altri, sei canadesi, due francesi, quattro ucraini, un olandese e due svizzeri.



Lutto nazionale in Burkina Faso - Le autorità hanno indetto il lutto per tre giornate, a partire da domenica, per commemorare le 29 vittime dell'attentato.