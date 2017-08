Niente minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Barcellona ai Mondiali Masters di Budapest. La richiesta avanzata dal nuotatore spagnolo Fernando Alvarez, infatti, non è stata accolta dal comitato che organizza l'evento. E il nuotatore per protesta decide di non tuffarsi al momento dello start, ma di restare fermo sui blocchi di partenza mentre gli altri atleti si tuffano per iniziare la gara.