Bruxelles, ecco il piano che blocca i migranti della Libia

Il piano vuole estendere "Sofia", la missione navale europea nel Canale di Sicilia, alle acque territoriali libiche con la possibilità di creare un blocco navale per impedire la partenza dai porti in Libia dei trafficanti. In prima linea nello schieramento, dunque, ci sarebbero i libici e alle loro spalle la missione Ue, sulle cui navi sarebbero imbarcati uomini della Forza di gendarmeria europea per distruggere i barconi. Si prevede inoltre il rafforzamento della Guardia costiera libica con mezzi europei e il coinvolgimento di Egitto, Tunisia e Algeria e le intelligence dei governi europei.



Obiettivi - Il piano si prefigge traguardi importanti come il miglioramento delle condizioni disumane dei migranti (anche grazie all'Onu e alla creazione di centri di aiuto), la riduzione delle morti (da inizio decennio i morti in mare sono 13mila) la diminuzione del flusso di migrazione (nel 2016 sono stati in 131mila ad attraversare il Canale di Sicilia) e l'aiuto al reinserimento in patria per chi volesse tornare.