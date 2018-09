Brexit, la May: "Lavoriamo all'accordo, ma pronti anche al peggio"

Il premier britannico, Theresa May, ha ribadito la volontà di Londra di raggiungere un accordo con Bruxelles sulla Brexit, confermando però che al tempo stesso il suo governo si prepara a un divorzio "no deal". In questo caso, comunque, "non sarebbe la fine del mondo", ma la May resta convinta di poter fare dell'uscita dall'Ue "un successo", e ha assicurato che in nessun caso ci sarà un secondo referendum sull'addio alla Ue.