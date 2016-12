26 giugno 2016 21:29 Brexit, chiunque può firmare la petizione online Noi di Tgcom24 abbiamo deciso di "accodarci" ai Bregret, ossia di chi si è pentito di aver votato per lʼuscita dallʼUe. E abbiamo scoperto che tutti possono partecipare alla petizione

Circola da qualche giorno una petizione sul sito del Governo e del Parlamento inglese che vorrebbe introdurre una norma che di fatto invaliderebbe il referendum sulla Brexit (si chiede che se il voto sull'uscita non ha il 75% di quorum o una maggioranza del 60% si debba rifare tutto). Una petizione (come le altre che vengono raccolte con questo sistema online) che il Governo si impegna a prendere in considerazione per una discussione in caso raggiunga le 100mila firme. Il successo è stato clamoroso, con 3 milioni e mezzo di firme raccolte in pochissimi giorni. Noi di Tgcom24 siamo curiosi e abbiamo deciso di "accodarci" al coro dei Bregret, ossia di chi si è pentito di aver votato per l'uscita dall'Unione Europea.

Pochi passaggi e si firmaAnche se non siamo cittadini britannici e non risediamo in terra d'Albione, basta dichiarare di esserlo per poter far parte del sempre più nutrito schieramento dei contrari all'addio. Farlo è semplicissimo: si va sul sito della petizione, si clicca sul "sign this petition", si compilano pochi campi inserendo nome e indirizzo email (che verrà usato solo ai fini della petizione) e si attende l'arrivo di una email. Cliccando poi sul link, eccoci aggiunti alla lista dei firmatari (noi siamo i firmatari 3.332.108).