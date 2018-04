Brasile, respinta la richiesta di Lula per evitare il carcere

Il Tribunale Supremo Federale (Tsf) del Brasile ha respinto la richiesta di "habeas corpus" presentata dall'ex presidente Lula Da Silva, che può quindi adesso essere incarcerato per scontare la pena a 12 anni che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio. Come ampiamente previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5.

Formalmente è stato il parere della presidente del Tsf, Carmen Lucia, l'ultima a votare, a segnare la sconfitta della cautelare richiesta da Lula, ma in effetti è stato il voto negativo di un'altra magistrata, Rosa Weber, che ha tolto ogni speranza ai simpatizzanti dell'ex presidente durante lo svolgimento della lunga udienza, durata più di dieci ore.



L'ex presidente chiedeva che fosse sospesa la pena che gli è stata inflitta, nove anni in prima istanza a Curitiba, diventati 12 in appello a Porto Alegre, per corruzione passiva e riciclaggio, finché i suoi legali non avessero esaurito ogni possibile ricorso contro la sentenza.